Formula 1, cancellato il Gran Premio di Russia

ROMA – Il Gran Premio di Russia non si correrà. Lo ha deciso la Formula 1, che ha annunciato con una nota ufficiale che la gara in programma a Sochi nel weekend del 23-25 settembre sarà cancellata dal calendario 2022, come conseguenza della guerra in Ucraina.

A seguito della decisione di non correre a Sochi, il calendario del Mondiale 2022 passa – per ora – da 23 a 22 gare. Quella di settembre sarebbe stata l’ultima volta della Formula 1 a Sochi. Dal 2023, infatti, sarebbe previsto il trasferimento a San Pietroburgo. Il condizionale, a questo punto, è d’obbligo.

“Il campionato di Formula 1 si disputa nei paesi di tutto il mondo con l’obiettivo di unire persone e nazioni – recita la nota ufficiale della Formula 1 – Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock, sperando in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera di Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione è, valutata e compresa da tutte le parti interessate, che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”.