ROMA – I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 19.886 su 353.704 test tra molecolari e antigenici effettuati. Ancora tanti i decessi: sono 308. Il tasso di positività sale al 5,6%. Ieri i contagi sono stati 16.424 per 340.247 tamponi e 318 morti.

IN AUMENTO TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI: +11 E +40

Sono 2.168 le terapie intensive in Italia, 11 in più rispetto a ieri. Ammontano a 18.257 i ricoveri ordinari, 40 in più rispetto a ieri.