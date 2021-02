Bolsonaro Government has two new ministers

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – On Wednesday (24), President Jair Bolsonaro officialized the inauguration of the new ministers of the General Secretary, Onyx Lorenzoni, and Citizenship, João Roma. The event, in Brasilia, had about 400 people.

The Ministry of Citizenship is at the center of strategies to combat the crisis generated by the pandemic, as it is responsible for the Social Development policies and commands, among other initiatives, emergency aid and Bolsa Família.

“Our mission is not to leave anyone behind, ensuring, through our social programs, a better quality of life for the population,” Roma said during his inaugural speech.

The new minister was appointed by the president of the Democratic Party (DEM), ACM Neto, Bolsonaro’s support base in the National Congress. Speculation about exchanges of command in the Ministries during the elections of the Legislative Power generated controversy that may influence the political scenario for the 2022 election.

On the other hand, Onyx Lorenzoni occupies his third ministry since the beginning of Bolsonaro Government. In the Secretary General of the Presidency his attribution is the analysis of the legality of the acts signed by the President of the Republic and the day-to-day administration of Planalto Palace.

IN BRASILE CAMBI NEL GOVERNO, ANCHE AL MINISTERO DELLA CITTADINANZA

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il presidente Jair Bolsonaro ha ufficializzato la nomina del nuovo segretario generale alla presidenza, Onyx Lorenzoni, e del nuovo ministro della Cittadinanza, Joao Roma. La cerimonia si è tenuta ieri nella capitale Brasilia e ha visto la presenza di circa 400 persone. Il dicastero della Cittadinanza è al centro delle strategie di lotta alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 perché responsabile delle politiche di Sviluppo sociale del governo federale e quindi preposto alla gestione, tra le altre misure, degli aiuti di emergenza e del programma di sostegno alle famiglie denominato Bolsa Familia.



“La nostra missione è non lasciare nessuno indietro, garantendo tramite i nostri programmi sociali una migliore qualità di vita per la popolazione” ha detto Roma durante il discorso di giuramento. Il nuovo ministro è stato indicato da Antonio Carlos Magalhaes Neto, presidente del partito dei Democratas (Dem), base di riferimento per Bolsonaro al Congresso nazionale. Voci sul cambio ai vertici di alcuni ministeri erano circolate in occasione delle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il mese scorso, e possono influenzare lo scenario politico in vista delle elezioni presidenziali previste per il 2022. Per quanto riguarda Lorenzioni, quello della segreteria generale è il terzo incarico ricoperto dall’inizio del governo di Bolsonaro nel 2019. Tra i compiti previsti per il suo nuovo mandato ci sono l’esame della legalità degli atti firmati dal capo di Stato e l’amministrazione quotidiana del palazzo del Planalto, sede del governo a Brasilia.

GOVERNO BOLSONARO TEM DOIS NOVOS MINISTROS

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Nesta quarta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro oficializou a posse dos novos ministros da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, e da Cidadania, João Roma. O evento, em Brasília, contou com cerca de 400 pessoas.

O Ministério da Cidadania está no centro das estratégias de combate à crise gerada pela pandemia, pois é responsável pelas políticas de Desenvolvimento Social do Governo Federal e comanda, entre outras iniciativas, o auxílio emergencial e o Bolsa Família.

“A nossa missão é não deixar ninguém para trás, garantindo, por meio de nossos programas sociais, uma melhor qualidade de vida para a população”, ressaltou Roma durante o discurso de posse.

O novo ministro foi indicado pelo presidente do partido Democratas (DEM), ACM Neto, base de apoio de Bolsonaro no Congresso Nacional. As especulações sobre trocas de comando nos Ministérios durante as eleições do Poder Legislativo geraram polêmica e podem influenciar o cenário político para 2022.

Por outro lado, Onyx Lorenzoni ocupa seu terceiro ministério desde o início do Governo Bolsonaro. Na Secretária-Geral da Presidência sua atribuição é a análise da legalidade dos atos assinados pelo presidente da República e a administração do dia a dia do Palácio do Planalto.