Tra truffe e fake news, ecco la ricetta dell’Oms per l’amuchina ‘fatta in casa’

MILANO – Introvabile in tutta Italia, le scorte esaurite anche su internet: l’Amuchina, noto disinfettante per le mani, è la vera vincitrice della psicosi da coronavirus. E mentre su internet spopolano i meme, arrivano anche le truffe e le fake news.

Tra queste, una delle più diffuse è quella sulle presunte ricette per l’amuchina ‘fai da te’. Accostamenti di ingredienti pericolosi, spacciati come metodo per restare immuni dal coronavirus, che hanno già scatenato la preoccupazione degli esperti.

In realtà, però, un metodo sicuro per creare un gel detergente fatto in casa simile all’amuchina esiste. La ricetta è stata creata dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’inizio della diffusione del virus Ebola in Africa. L’obiettivo era quello di mettere a disposizione della popolazione un disinfettante ‘low cost’ e facilmente reperibile anche nei villaggi più remoti.

Ecco la ricetta per un litro di disinfettante, per il procedimento di preparazione completo clicca QUI: