‘Passeggeri notturni’: dai racconti di Carofiglio una nuova serie tv targata Rai

ROMA – Sono tratti dai racconti contenuti nelle raccolte ‘Passeggeri Notturni’ e ‘Non Esiste Saggezza’ di Gianrico Carofiglio i 10 episodi da 13 minuti ciascuno riuniti sotto l’unico titolo ‘Passeggeri Notturni’ in arrivo in esclusiva su RaiPlay da martedì 25 febbraio.

‘Passeggeri Notturni’ è un racconto di vita vissuta che esplora il

tema della giustizia in tutte le sue sfaccettature, rappresentata

nelle difficili scelte morali dei vari personaggi. Storie di vita, decisioni importanti dei protagonisti che riverberano inevitabilmente su quelle degli altri. Una società contemporanea in cui l’individuo è soprattutto ciò che fa in relazione agli altri. Lo scenario è quello del nostro Paese, osservato da una prospettiva virtuosa e positiva. L’intenzione è quella di rappresentare la storia principale e le storie secondarie in essa contenute, in maniera avvincente per lo spettatore, con un tono graffiante e seducente dal punto di vista estetico.

Il personaggio protagonista, Enrico, conduttore radiofonico di una trasmissione serale in cui gli ascoltatori raccontano le proprie vicende personali. Quasi come se i racconti fossero i brani di un LP, Enrico – cui dà volto e voce Claudio Gioè – introduce ogni episodio dal suo studio di registrazione ed è sempre lui che vivendo la storia principale conduce il telespettatore nelle storie degli altri. L’incontro con una donna misteriosa, Valeria – interpretata da Nicole Grimaudo – cambierà radicalmente la vita del nostro protagonista.

‘Passeggeri Notturni’ è una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo della Regione Puglia, prodotta da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti e Carlotta Schininà. Dietro la macchina da presa Riccardo Grandi che, oltre alla regia, firma la sceneggiatura con Francesco Carofiglio, Salvatore De Mola e Claudia De Angelis.

Nel cast, con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Giampiero Judica, Paolo De Vita, Alessio Vassallo, Caterina Shulha, Ivana Lotito, Giorgio Musemeci, Francesca Figus, con Alessandro Tiberi e Paolo Sassanelli.

‘Passeggeri Notturni’ diventa anche un film a capitoli da 90 minuti, che sarà protagonista della prima serata di venerdì 20 marzo su Rai3. La trama, che racconta le storie di alcuni “passeggeri notturni”, unisce il racconto psicologico e letterario a temi contemporanei in un intreccio noir.

Un progetto con protagonisti del nostro tempo, che esplorano le sfumature più profonde e originali della società contemporanea sullo sfondo di una Bari moderna e inedita.