Napoli-Barcellona, Pechino Express e Di Martedì: i programmi stasera in tv

Rete 4

Canale 5

Champions League | 20.50

Andata Ottavi di Finale. In diretta dal San Paolo, il Napoli di Rino Gattuso affronta il Barcellona di Leo Messi.

Italia 1

Le Iene Show | 21.20

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

La7

Di martedì | 21.15

Programma di politica e attualità condotto da Giovanni Floris.

Real Time

Primo appuntamento | 21.15

In esclusiva su Dplay Plus la nuova stagione, con Flavio Montrucchio! Ogni grande amore inizia con un primo appuntamento! Quante scintille scoccheranno in un ristorante molto speciale nel cuore di Roma dove molti single saranno alla ricerca della loro anima gemella? Le coppie si conoscono in un cena “al buio”… quanti cuori in cerca dell’anima gemella troveranno il vero amore?