A Roma spuntano adesivi di Hitler con la maglia giallorossa, Gualtieri: “Sfregio inaccettabile”

ROMA – Per le strade della Capitale oggi sono comparsi degli adesivi raffiguranti Hitler con la divisa dell’As Roma. “Una vera infamia- ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri su Twitter, rilanciando la notizia data da la Repubblica -, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori”. Gli adesivi sono apparsi su segnaletica stradale e sulle serrande di negozi nel quadrante nord-est della capitale, nel quartieri Trieste, Montesacro e Tufello.

