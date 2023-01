VIDEO | ‘That Dirty Black Bag’ arriva su Paramount+: “Il Far West non è poi così lontano dai giorni nostri”

ROMA – Su Paramount+ debutta oggi la nuova serie originale ‘That Dirty Black Bag’, un dramma che combina la leggendaria ironia dello ‘spaghetti western’, rivoluzionandola in chiave moderna per rendere omaggio ai grandi classici del genere. Lo show – con protagonisti Dominic Cooper, Douglas Booth e Guido Caprino – racconta di cacciatori di taglie, banditi e sanguinose vendette: anime solitarie spinte da grandi passioni come la fede, l’amore, la vendetta. Non ci sono eroi e nessuno è invincibile. Qui i predatori vengono predati. In ‘That Dirty Black Bag’ uccidere è facile, ma morire lo è ancora di più.

LA STORIA

Un altro giorno a GreenVale, dove i campi sono secchi, l’aria è pesante e l’acqua è una risorsa preziosa. È in questa città che si svolge il racconto. Una storia di otto lunghi giorni che racconta l’incontro e lo scontro tra due uomini: McCoy (Dominic Cooper) uno sceriffo apparentemente incorruttibile ma dal passato oscuro, e Red Bill (Douglas Booth) sporco e taciturno cacciatore di taglie, intrappolato in un desiderio di vendetta che non può essere soddisfatta, alla ricerca di coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Durante il loro viaggio, si ritroveranno a combattere l’uno accanto all’altro per sopravvivere.

Nel groviglio della loro spietata battaglia, altri destini sono inconsapevolmente coinvolti: quello di GreenVale, una città di frontiera senza futuro; quello di Steve (Christian Cooke), un agricoltore che sogna di veder rifiorire la città; quello di Eve (Niv Sultan), un’ex prostituta dall’esistenza dorata che per ritrovare se stessa perderà tutto; Bronson (Guido Caprino), un uomo il cui passato è inestricabilmente legato ai nostri protagonisti. Il passato torna a perseguitare tutti questi personaggi. Perché tutti loro nascondono un segreto, un angolo oscuro dell’anima, un girone infernale in cui dovranno tornare attraverso questo viaggio dantesco nato dallo scontro tra i due protagonisti.

Nel cast anche Travis Fimmel nel ruolo di Anderson, Anna Chancellor in quello di Hellen, Aidan Gillen in quello di Butler, Rose Williams in quello di Symone e Paterson Joseph in quello di Thompson, Zoe Boyle in quello di Michelle. In occasione della premiere romana, l’agenzia Dire ha incontrato Douglas Booth e Guido Caprino: ecco che cosa hanno raccontato i due protagonisti.

La serie è prodotta da Bron e da Palomar. I produttori esecutivi sono Nicola Serra, David Davoli, Carlo Degli Esposti, Aaron L. Gilbert, Patrizia Massa, Steven Thibault, Marco Camilli, Samantha Thomas. I registi sono Mauro Aragoni e Brian O’Malley. Gli sceneggiatori Mauro Aragoni, Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini.