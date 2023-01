VIDEO | Gf Vip, scintille tra i Donnalisi a causa di Oriana. Edoardo: “Sono amico di chi mi pare”

ROMA – Si sono riconciliati dopo le tensioni di Capodanno e il duro confronto nella puntata del 2 gennaio del Grande Fratello Vip. Ma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le scorie non sono state ancora del tutto smaltite. Dopo l’incognita del test di gravidanza, l’ultimo motivo di tensione nella coppia è legato a Oriana Marzoli.

Nella puntata di lunedì, Edoardo ha nominato Oriana, una scelta che lo stesso Donnamaria ha definito sofferta e di cui si è in seguito pentito, dopo che l’influencer venezuelana è finita a rischio eliminazione, insieme a Nikita e George. Alla base della nomination, le frequenti discussioni tra Marzoli e la sua Antonella, in cui spesso è stato tirato in ballo lo stesso Donnamaria. “Da una persona che dice di volermi bene io non posso accettarlo”, ha sottolineato Edoardo riferendosi a Oriana.

PERCHÉ EDOARDO HA NOMINATO ORIANA

Sui social sono piovute varie accuse contro Donnamaria per la nomination: secondo gli utenti, lo avrebbe fatto solo per compiacere Antonella. Quest’ultima lo aveva infatti accusato di non aver preso le sue difese dopo che aveva discusso con la venezuelana, e anzi di aver addirittura riso di lei.

IL CONFRONTO TRA EDOARDO E ORIANA

Dopo la puntata di lunedì c’è stato un confronto tra Donnamaria e Marzoli, all’insaputa di Antonella. Lui le ha detto: “Ho visto certe cose che non mi sono piaciute, ma se avessi saputo che saresti andata in questa nomination non ti avrei nominato, dato che sarà tosta (Oriana se al vedrà con Nikita e George, ndr). Spero che tu non ce l’abbia con me”. E lei ha risposto: “Tu cambi atteggiamento con me quando c’è Antonella, posso capire la tua posizione e non ti dico niente ma non puoi fare il super amico e poi smettere di parlarmi. Io ci sono rimasta male e non sto zitta se qualcosa non mi va bene”.

ANTONELLA CONTRO IL ‘SALVATE IL SOLDATO ORIANA’

Ieri Antonella ha espresso ancora una volta tutta la sua antipatia verso Oriana, raccontando a Edoardo e Sarah Altobello di una presunta ‘campagna’ messa in atto da alcuni vipponi per salvare Marzoli dall’eliminazione. Fiordelisi ha fatto i nomi degli Incorvassi, di Giaele De Donà, di Attilio Romita e di Alberto De Pisis. “Nikita ovviamente c’è rimasta male che dieci persone hanno detto questa cosa“, ha sottolineato con fastidio l’ex schermitrice.

“Ma è un’amica loro”, ha provato a ribattere Edoardo, giustificando così le difese prese dai vipponi nei confronti di Oriana. “Era un gioco“, le ha invece fatto notare Sarah. “Secondo me non è carino anche se stanno scherzando e si stanno divertendo”, ha replicato Antonella in difesa dell’amica Nikita. “Qui le persone fanno le cose apposta per farsi sentire e fare stare male gli altri. Lo sanno che il gruppo è forte”.

EDOARDO: “SONO AMICO DI CHI MI PARE”

In seguito, Edoardo e Nikita si sono ritrovati in cucina e lei ha chiesto spiegazioni sul suo rapporto con Antonella e con Oriana. “Perché hai fatto la nomination? L’hai fatto per te?“, è stata la domanda di Pelizon. Donnamaria ha risposto: “L’ho fatto perché ho visto delle cose che non mi sono piaciute e spero non le faccia più. Sicuramente non l’ho fatto per Antonella, non faccio le nomination per lei. E se non accetta che possa voler bene a Oriana è un problema suo, non mio”.

“Ma veramente è più importante della tua fidanzata?“, lo ha incalzato allora Nikita. “Questa persona la conosci da due mesi e noti determinati comportamenti, che non riguardano solo te ma anche gli altri della casa. Tu fai l’amico di lei anziché il fidanzato di Antonella“. Donnamaria ha quindi citato Antonino e Pelizon ha replicato: “Quindi è una vendetta?”. E poi ha punzecchiato ancora Edoardo: “Ma Antonella sta molto con Antonino?”.

Infastidito, Donnamaria ha fatto notare: “Io è da Capodanno che non sto molto tempo insieme a Oriana. Io accetto che lei sia amica di una persona (Antonino, ndr) che mi ha insultato, ha detto le cose peggiori di me e mi ha fatto stare male usando la persona di cui ero innamorato. E lei deve accettare la mia, non esiste al mondo, io sono amico di chi mi pare a me”, ha concluso.

IL CONFRONTO DIRETTO EDOARDO-ANTONELLA

Un argomento che è tornato anche stamattina, quando Edoardo si è rivolto direttamente ad Antonella: “Dì le cose come stanno, tu non sopporti che io con Oriana ho un buon rapporto. Io sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile”. Velenosa la replica di Fiordelisi: “Edoardo, tu vuoi bene a tutti, fai l’amico con tutti”. “Non mi sembra, con Antonino non ci diciamo una parola, con Attilio ti sembra che faccia il carino?”, ha ribattuto Donnamaria. Insomma, tra i due è di nuovo alta tensione.