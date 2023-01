Nations League, sarà ancora Italia-Spagna: il sorteggio delle Finals

ROMA – Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nelle semifinali della Uefa Nations League. Questo il risultato del sorteggio effettuato oggi a Nyon. Ancora una volta gli spagnoli sul cammino della Nazionale di Mancini, dopo l’eliminazione subita nel 2021, sempre in semifinale. La fase finale della Nations League si svolgerà nei Paesi Bassi.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SPAGNA DI NATIONS LEAGUE

La partita degli azzurri è in programma a Enschede il 15 giugno, mentre il giorno prima si affronteranno Olanda e Croazia, a Rotterdam. Le vincenti delle due semifinali si sfideranno nella finale del 18 giugno, mentre le altre due giocheranno per il terzo e quarto posto.

EVANI: “SPAGNA L’AVVERSARIO PEGGIORE”

“Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l’avversario peggiore, però è anche bello poterli riaffrontare. Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League”. Lo dichiara Alberico Evani, assistente tecnico del Ct Roberto Mancini, dopo il sorteggio delle semifinali a Nyon. “Nonostante abbia cambiato ct (de la Fuente ha sostituito Luis Enrique, ndr) non credo che la Spagna cambierà il suo modo di giocare, basato su un possesso palla difficile da contrastare: cercheremo di trovare delle soluzioni per limitare la loro forza e sfruttare le nostre caratteristiche”, conclude Evani.