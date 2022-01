Australian Open, per i bookmaker favorito Nadal: gara in salita per Berrettini

ROMA – La vittoria giunta contro Monfils al termine di una battaglia durata cinque set ha dato ulteriore fiducia a Matteo Berrettini, primo italiano a centrare una semifinale agli Australian Open. Adesso il romano può sognare la finale anche se la sfida che lo separa dall’atto conclusivo è tra le più ostiche possibili: dall’altra parte del campo ci sarà Rafael Nadal che, come riporta Agipronews, i betting analyst vedono favorito a 1,53. Più complesso un successo dell’azzurro, proposto a 2,45 su Snai. Un match che ci si aspetta tirato e che non dovrebbe risolversi in fretta per nessuno dei due. Probabile che almeno uno dei set venga deciso al tiebreak, opzione offerta a 1,35. Cambiano le quote antepost dopo la prima giornata dei quarti di finale. Il favorito rimane Daniil Medvedev a 1,90, seguito da Nadal a 3,50. Si abbassa la quota di Berrettini, ora fissata a 6,50, mentre un titolo di Jannik Sinner, che si giocherà domani l’accesso in semifinale, paga 12 volte la posta.

