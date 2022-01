Australian Open, Berrettini batte Monfils e vola in semifinale contro Nadal

ROMA – Matteo Berrettini compie l’impresa e accede alle semifinali dell’Australian Open. A Melbourne l’azzurro, numero 7 del ranking Atp, ha battuto ai quarti 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) il francese Gael Monfils (numero 20). Per Berrettini è la terza semifinale di un grande Slam in carriera, e ad attenderlo ora c’è Rafael Nadal che ha battuto il canadese Denis Shapovalov in 5 set (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3).

BERRETTINI: “UN’ALTRA BATTAGLIA VINTA”

“È stata un’altra grandissima battaglia, e anche stavolta ce l’ho fatta. Nel terzo set pensavo di avere la partita in mano e mi sono ritrovato al quinto. A quel punto ho dato davvero tutto quello che avevo, ho colpito più forte che potevo, ho chiesto al mio corpo uno sforzo supplementare. E sono felicissimo. Ripeto, al terzo set non ho sfruttato un paio di palle-break ed avete visto quello che è successo: il tennis è così”. Sono le parole di Matteo Berrettini al termine del quarto di finale degli Australian Open, vinto 3-2 contro Monfils. Venerdì in semifinale, la prima per lui a Melbourne, la terza in un Major dopo Us Open 2019 e Wimbledon 2021, Berrettini troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Rafael Nadal. “Anche a New York nel 2019 superai Gael e poi incontrai Rafa. Stavolta pure lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi, ma di certo ha molta più esperienza di me. Cosa farò domani? Starò in camera a riposare e guarderò Tsitsipas-Sinner: sono molto amico di Stefanos ma naturalmente farò il tifo per Jannik“.

MALAGÒ: “BERRETTINI MI HA EMOZIONATO“

“Berrettini mi ha emozionato, ha vinto in rimonta e ha dimostrato di avere testa anche in un contesto mentale difficile. Sa comportarsi in campo e dà orgoglio nel sentirsi italiani. Un grande tennista, un atleta straordinario”, ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di Radio Sportiva.