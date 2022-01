Imprese, Luca Tomassini presidente di SiliconDev

ROMA – Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato di Quibyt, informa un comunicato, ha assunto la carica di Presidente esecutivo del Gruppo SiliconDev.

SiliconDev, gruppo italiano specializzato nella progettazione e sviluppo di soluzioni digitali, servizi professionali, IT Consulting, System Integration e Software Development, prosegue la nota, “è costituito da un modello a rete di aziende specializzate che operano sui diversi settori legati alla trasformazione digitale e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione. Con oltre 18 anni di esperienza e numerosi clienti SiliconDev ha realizzato un percorso ininterrotto di crescita sviluppando un gruppo operante nel mondo della trasformazione digitale“.

Le società SiliconDev (Consulting, Solutions, XSense, Mac Sun e Quibyt) favoriscono il successo dei clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta di servizi e attività per la trasformazione digitale. Attraverso Accademia Informatica il Gruppo SiliconDev forma le nuove professioni del futuro e con l’Agenzia Giornalistica Nazionale Dire sviluppa modelli di comunicazione avanzata. Il nuovo asset societario, si sottolinea nella nota, “ha permesso a SiliconDev di estendere gli ambiti di mercato, consolidando l’organico esistente e acquisendo nuove competenze e skill in linea con le strategie di business al fine di garantire un soddisfacente livello di equilibrio tra produttività e revenue”.

SiliconDev declina la propria offerta su quattro principali ambiti di competenza: Processi, Operation, Applicazioni e Tecnologie. Il Gruppo è costituito da un modello a rete di aziende specializzate che operano sui diversi settori legati alla trasformazione digitale e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni, utilities, manufacturing, government, transporation, Gaming & Media, Banking & Assurance.