Vuole un gelato McDonald’s ma non ha il green pass, 88enne di Napoli estrae la pistola

NAPOLI – Non ha il green pass e al vigilante che glielo chiede per permettergli di accedere al McDonald’s di Casoria (Napoli) un 88enne punta contro una pistola. L’anziano, al fast food per acquistare un gelato, dopo aver determinato attimi di tensione si è allontanato. A rintracciare l’uomo in casa propria sono stati i carabinieri delle stazioni di Casavatore e di Casoria a cui l’88enne si è però rifiutato di aprire la porta, sfondata dai militari con la collaborazione dei vigili del fuoco.

All’interno dell’abitazione è stata trovata e sequestrata una pistola scacciacani di metallo, priva del tappo rosso e con 11 colpi nel serbatoio. L’88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.