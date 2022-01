Pechino 2022, Michela Moioli portabandiera al posto di Sofia Goggia

ROMA – Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sostituirà Sofia Goggia.

LEGGI ANCHE: Goggia cade al SuperG di Cortina, distorsione al ginocchio sinistro

La decisione è stata presa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e col presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, in seguito al percorso di riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera dopo l’infortunio subito domenica scorsa a Cortina.

I Giochi prenderanno il via il 4 febbraio con la cerimonia inaugurale. Malagò ha informato del cambio di alfiere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani di Sofia Goggia il Tricolore. Il Coni si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per la cerimonia di chiusura prevista per il 20 febbraio: ruolo che era stato assegnato alla stessa Moioli nell’ottobre scorso, in contemporanea con l’annuncio che la portabandiera sarebbe stata Goggia.

MOIOLI PORTABANDIERA, PRIMA OLIMPIONICA AZZURRA NELLO SNOWBOARD

La snowboarder Michela Moioli è la prima olimpionica di sempre nella storia azzurra della disciplina. A PyeongChang, nel 2018, ha vinto l’oro riscattando l’infortunio al ginocchio che le aveva precluso la possibilità di fare festa già a Sochi 2014. La 26enne, atleta dell’Esercito, è anche la prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo di snowboard cross nel 2016, exploit replicato altre due volte (2018 e 2020). Nel 2021 ha vinto due argenti ai Mondiali di Idre nella gara individuale e nella prova a squadre e chiudendo seconda nella classifica di Coppa del Mondo. La mamma ha un’azienda di parquet, il papà lavora nella comunità montana. Bergamasca come l’amica Sofia Goggia, non lascerebbe la sua Alzano per nulla al mondo. Con Sofia ha contribuito alla vittoria di Milano Cortina 2026.

MOIOLI PORTABANDIERA: “SVOLGERÒ QUESTO RUOLO CON ONORE“

“Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia. È come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il CONI per la fiducia. Sono felice, un po’ amareggiata per Sofia, perché mi dispiace per quello che è successo e non ci voleva, ma svolgerò il mio ruolo con grandissimo orgoglio”, ha dichiarato la snowboarder azzurra.

GOGGIA: “MOIOLI PORTABANDIERA? SONO CONTENTA PER LA MIA AMICA“

“Sono molto contenta che sia stata nominata Michela (Moioli, ndr). Mi ricordo una sua frase, sul desiderio di portare la bandiera, che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio. Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega”, ha commentato Goggia.

GLI AUGURI DI MATTARELLA A GOGGIA: “FACCIO IL TIFO”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, informato del cambio di portabandiera per l’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 – con Michela Moioli che ha preso il posto di Sofia Goggia – ha invitato il presidente del Coni, Giovanni Malagò a far giungere per il suo tramite un messaggio augurale di pronta guarigione a Goggia: “Tifo per lei”, ha detto Mattarella e Malagò lo ha subito riferito alla campionessa bergamasca, che dalle parole del Presidente della Repubblica ha tratto ulteriori motivazioni per cercare di recuperare in tempo per la gara della discesa libera del 15 febbraio. La scelta di Moioli, fanno sapere dal Coni, è stata apprezzata dal Capo dello Stato.