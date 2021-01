Basilicata, nuove assunzioni alla Ferrero di Balvano per implementare produzione Nutella Biscuits

POTENZA – La realizzazione del programma di sviluppo Ferrero firmato oggi dal ministero dello Sviluppo economico, azienda, Invitalia e Regione Basilicata consentirà l‘inserimento entro il 2024 di 68 unità lavorative aggiuntive rispetto a quelle previste dal precedente accordo di sviluppo, per un totale di 518 unità lavorative. Lo precisa il dipartimento Attività produttive della Regione il cui impegno finanziario a carico è di 2 milioni.

“La nuova proposta di contratto di sviluppo, articolata in un unico progetto di investimento – è scritto nella nota stampa – prevede ulteriori e differenti investimenti sempre all’interno dello stabilimento di Balvano, con interventi volti a implementare un’ulteriore nuova linea di produzione dei Nutella Biscuits in conformità al modello Industria 4.0, attraverso impianti dotati di nuove tecnologie in grado di creare diffuse interconnessioni hardware e software tra gli impianti di lavorazione”. Il programma di investimento, nel suo complesso, si propone di conseguire il raddoppio della produzione attuale dei Nutella Biscuits e soddisfare così la maggiore domanda del mercato e rafforzare maggiormente la presenza di questo prodotto anche sui mercati esteri (le produzioni sono rivolte per oltre il 50% al mercato estero).