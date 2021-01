A Trieste spazi esterni gratis per i commercianti

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Negozi e locali di Trieste potranno usufruire gratuitamente degli spazi esterni fino a fine aprile. Ad annunciarlo oggi la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi della città. “Il Comune di Trieste- si legge nella nota diffusa nel pomeriggio- in considerazione del perdurare del particolare momento conseguente all’emergenza da Covid-19, in accordo con la Soprintendenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, proroga al 30 aprile 2021 la possibilità da parte delle attività commerciali, di usufruire gratuitamente dell’estensione dell’occupazione di suolo pubblico”.

Per chi ne aveva già fatto richiesta il rinnovo sarà automatico, chi invece vuole presentare per la prima volta la richiesta, dovrà seguire le indicazioni fornite dalla Fipe anche via social o quelle pubblicate sul sito del Comune. La delibera non pone particolari vincoli alla maggior superficie occupabile. Per alcune vie e piazze è stato predisposto uno specifico elaborato.

