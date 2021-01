Arrestato il rapper ‘Fratellì’ per violenza sulla compagna e droga

ROMA – Algero Corretini, 24 anni, rapper e influencer romano, noto sul web come ‘Fratellì’ dopo un video virale in cui danneggia la sua auto durante una manovra azzardata, è stato arrestato dai Carabinieri di Ponte Galeria con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga. A chiamare i militari, la sua compagna, l’attrice Simona Vergaro. I carabinieri hanno così ricostruito una lunga storia di maltrattamenti sfociata, sabato mattina, in una violenta aggressione, nel corso della quale l’uomo con una mazza di ferro, avrebbe gravemente ferito la giovane convivente. Il 24enne è stato rintracciato e bloccato dai militari che nell’occasione lo hanno anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana. L’uomo è stato così arrestato e portato presso la casa circondariale di Rieti.