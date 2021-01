Governo, Zingaretti: “Con Conte, si presenti e raccolga consenso”

ROMA – Il Pd lavora per assicurare al Paese “un governo autorevole con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista per rispondere alle emergenze che ci segnalano gli italiani. Un governo che guarda alla legislatura per affrontare il Covid che ancora e il tema fondamentale della nostra agenda”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Radio Immagina. La “soluzione alla crisi – aggiunge Zingaretti– non vuol dire ‘baci e abbracci e vogliamoci bene’. Gli italiani ci guardano: le soluzioni devono essere di alto respiro” su un’agenda anche breve ma che risponda agli interessi del paese. Il governo, sottolinea il leader dem, deve essere “con Conte ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato. Ha preso la fiducia quattro giorni fa. Sfido chiunque a fare meglio. Si presenti e raccolga il consenso”.