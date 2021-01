In Friuli Venezia Giulia panchine gialle ed eventi online per Giulio Regeni

TRIESTE – Un luogo di incontro e allo stesso tempo un’installazione permanente, in memoria di Giulio Regeni. A cinque anni dalla scomparsa del giovane ricercatore sono state inaugurate oggi, in Friuli Venezia Giulia, le panchine gialle del parco scolastico a lui dedicato, nel comune di Fiumicello Villa Vicentina, dove lo studente è nato e cresciuto, e dove risiede la famiglia.

Questo pomeriggio, alle 17.30, spazio a un dibattito online, in diretta sulle pagine Facebook ‘Il Comune informa Fiumicello Villa Vicentina‘, ‘Giulio siamo noi‘ e ‘Verità per Giulio Regeni‘. A Trieste, il Liceo Petrarca, che Giulio ha frequentato, organizza, insieme alla sezione locale di Amnesty International, un’iniziativa per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio con un incontro su Google Meet dalle 19, con obbligo di iscrizione da effettuare sul sito della scuola.

Alle 19.41, l’ora in cui si sono perse le tracce di Giulio, al Cairo, prenderà il via ‘Coloriamo i social di giallo‘, con l’invito a pubblicare sui social una foto, un cartello, un disegno giallo dedicato a Giulio o a esporre fuori dalle case un segno in suo ricordo.