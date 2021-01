Regionali Calabria, dai sostenitori di Tansi ‘no’ alla candidatura di de Magistris

REGGIO CALABRIA – I sostenitori della candidatura di Carlo Tansi, fondatore di Tesoro Calabria, a presidente della Regione Calabria non sono d’accordo ad un passo indietro del loro leader per far candidare in alternativa Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli. Il sondaggio, aperto a tutti e non solo ai follower della pagina, poneva il seguente quesito: “Siete d’accordo che Tansi faccia un passo indietro per far candidare de Magistris a presidente della regione Calabria?”. In totale hanno partecipato 848 utenti. I “non sono d’accordo” sono stati 454; 297 i “sono d’accordo”; 82 i “neutrali”; in 15 si sono dichiarati “indecisi”.

LEGGI ANCHE: Regionali Calabria, De Magistris: “Mi candido presidente per amore di questa terra”

Il sondaggio è la seconda opinione con esito negativo in merito al possibile cambio di leadership alla guida della coalizione civica guidata da Tansi e formata dalle liste Tesoro Calabria, Calabria pulita, Calabria libera. Nei scorsi giorni, la quasi totalità degli aspiranti candidati al Consiglio regionale, hanno bocciato l’ipotesi di un avvicendamento con Luigi de Magistris.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Regionali Calabria, de Magistris: “Se mi candido sarà con coalizione civica”

LEGGI ANCHE: Regionali Calabria, Tansi: “Al Pd non interessa vincere ma piazzare i soliti”