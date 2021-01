Covid, Ricciardi: “Serve un lockdown, le zone arancioni non basteranno”

ROMA – La campagna di vaccinazione degli over 80 in Italia non inizierà prima della fine di febbraio o della prima settimana di marzo”. Lo ha detto a ‘Radio Popolare’ Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, che auspica “un lockdown vero di tre o quattro settimane“, perchè le zone arancioni “non basteranno. Bastano- spiega- per cercare di tenere l’epidemia in una situazione stabile ma non per farla diminuire. Se insistiamo con questo atteggiamento di dilazione e di esitazione e non siamo pronti a testare e tracciare sarà un lungo stillicidio di mesi sia dal punto di vista sanitario che economico e psicologico. E’ una evidenza scientifica chiara, dispiace che i governi europei non lo capiscano”. Compreso quello italiano? “Tutti i governi non capiscono una evidenza scientifica”. Sulle varianti del virus, osserva: “La variante inglese è presente ma non sappiamo quanto e dove, non sequenziamo abbastanza. Prenderà il posto della attuale, non è questione di giorni ma di settimane o mesi. La guerra lunga, se non la si combatte con armi appropriate si resta indietro“.