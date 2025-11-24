Il Commissario Ricciardi al finale della terza stagione (e non vi piacerà)

ROMA – Si chiude con tensione, dolore e un vortice di dilemmi morali la terza stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni che continua a conquistare milioni di spettatori. L’episodio conclusivo, intitolato ‘Il pianto dell’alba‘ (come l’omonimo libro), va in onda questa sera, 24 novembre, su Rai 1 alle 21,30 (disponibile in contemporanea streaming su RaiPlay) e porterà il protagonista interpretato da un magistrale Lino Guanciale nel punto più oscuro del suo percorso umano e professionale.

Il caso che segna il finale della terza stagione ruota attorno alla morte di Manfred von Brauchitsch, ufficiale tedesco, nemico di Hitler e figura centrale nella vita di Livia Lucani. La donna, già protagonista di una relazione complessa e tormentata con Ricciardi nelle stagioni precedenti, viene accusata di omicidio dopo una serie di indizi che sembrano inchiodarla. Ricciardi, diviso tra il dovere di commissario e il legame emotivo con Livia, si trova costretto a indagare proprio su di lei. Il confine tra verità e pietà diventa sempre più fragile, mentre la pressione politica e militare cresce a dismisura.

La ricostruzione dei fatti porta alla luce un intrigo più vasto del previsto, fatto di vendette, gelosie e manovre occulte. Ricciardi comprende che il caso non riguarda solo Livia ma un intero sistema di tensioni interne al mondo militare e all’alta società napoletana del Ventennio fascista.

La ricerca della verità, come sempre per lui, non ammette compromessi: anche stavolta Ricciardi sceglie la strada più dolorosa, quella della giustizia.

Sul fronte personale, il finale colpisce ancora più duro. Ricciardi ha appena sposato Enrica, che aspetta un figlio. Un’apparente serenità che però si sgretola rapidamente.