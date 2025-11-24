Alberto Stefani: chi è il volto nuovo del Veneto che prende il testimone di Zaia

ROMA – Con la vittoria alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, Alberto Stefani, 33 anni, diventa il nuovo presidente del Veneto e il più giovane mai eletto in Regione. La sua elezione segna un cambio generazionale, ma anche una continuità politica rispetto all’era di Luca Zaia, con la Lega saldamente al centro del progetto di governo.

Nato a Camposampiero (in provincia di Padova) il 16 novembre 1992, Stefani ha fin da giovane radici profonde nel mondo leghista. Secondo le cronache, si è iscritto al partito attorno ai 15 anni, spinto dalle idee del federalismo. Ha studiato giurisprudenza all’Università di Padova, laureandosi con 110 e lode con una tesi su diritto canonico e storia del diritto. Successivamente ha intrapreso un dottorato (ancora in corso). Tra gli interessi personali la pallavolo, la pittura a olio e tempera, e un forte legame con la sua comunità cattolica.

La carriera politica di Stefani è stata rapida. Già consigliere comunale di minoranza a Borgoricco (2014), è poi diventato sindaco del suo comune nel 2019. Il salto in Parlamento arriva nel 2018, quando viene eletto deputato – e sarà poi rieletto anche nel 2022. All’interno della Lega ha scalato posizioni importanti: è segretario regionale della Liga Veneta dal 2023, con una forte legittimazione interna. Nel 2024, Stefani è diventato vicesegretario federale della Lega.

Dal 1° agosto 2023 presiede la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, un tema cardine nella sua visione politica.

L’8 ottobre 2025 la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, e Liga Veneta Repubblica) lo ha ufficializzato come candidato alla presidenza della Regione. La sua campagna elettorale è stata improntata al dialogo con i cittadini, ‘Comune per Comune’, con un richiamo all’identità veneta, all’autonomia e al buon governo.