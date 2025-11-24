Regionali, Schlein e Conte: “Meloni non saltella più…”

ROMA – “Gli elettori hanno premiato lo sforzo unitario di tutta la coalizione e noi andremo avanti in questa direzione pronti a sfidare e a battere Giorgia Meloni, che questa sera ha ben poco da festeggiare e anche da saltare…”. Lo dice la leader del Pd Elly Schlein a Napoli dal comitato elettorale di Roberto Fico.

Durante il comizio del centrodestra a Napoli per la chiusura delle elezioni regionali in Campania, era, infatti, risuonato il coro ‘Chi non salta comunista è‘. Sul palco della manifestazione erano presenti figure di alto profilo del centrodestra: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini. E alcuni di loro hanno saltato sul palco.

Alla democratica fa eco il leader del M5S Giuseppe Conte che sui social scrive: “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese. Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente. Fico ha battuto sonoramente un candidato di Fratelli d’Italia, un esponente del Governo Meloni, senza mischiarsi a una lotta nel fango“.

“Per il M5S è una doppietta storica: due governatori di Regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno. Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro Paese“, aggiunge Conte.