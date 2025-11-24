lunedì 24 Novembre 2025

Stefani vince in Veneto: “Grazie veneti, da domani sarò già al lavoro”

Il neo presidente del Veneto per il centrodestra, erede di Luca Zaia (entrambi leghisti), posta sui social il suo "grazie" agli elettori

di Mattia CecchiniData pubblicazione: 24-11-2025 ore 18:56Ultimo aggiornamento: 24-11-2025 ore 18:56

VENEZIA – “Grazie veneti“. Con 426 sezioni scrutinate su 4.729, e un trend di consensi stabilmente appena sopra il 60%, passate quasi tre ore dalla chiusura dei seggi, Alberto Stefani può già cantare vittoria: il candidato alla presidenza del Veneto per il centrodestra, erede di Luca Zaia (entrambi leghisti), posta sui social il suo “grazie” agli elettori.

“Con grande emozione- scrive- ho ricevuto l’onore di rappresentarvi. Sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro: metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E, insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro. Con occhi e cuore solo per il Veneto“.

