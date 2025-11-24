Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 24 novembre 2025

lunedì 24 Novembre 2025

Si parla del caso Garofani, di Ucrina, di Ustica, di femmincidi

“GAROFANI LASCI RUOLO AL COLLE”, LA RUSSA ATTACCA MA POI FRENA

Il caso Garofani torna a scuotere la politica. È il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a puntare il dito contro il consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, finito al centro delle polemiche per il presunto complotto contro il governo, carpito durante una cena tra amici e pubblicato su ‘La Verità’. La seconda carica dello Stato osserva: “Fosse stato uno di destra oggi lo vedremmo appeso nei lampioni della città, o probabilmente cattolicamente crocifisso. Forse è meglio che lasci a qualcun altro” il ruolo di segretario del Comitato Supremo di Difesa. La Russa poi frena: “Non tocca a me chiedere le sue dimissioni, potrebbe essere però imbarazzato” in quel ruolo.

UCRAINA, MELONI: “NO CONTROPROPOSTA, MODIFICHE A PIANO TRUMP”

Passi avanti nei colloqui di pace a Ginevra per il conflitto tra Russia e Ucraina. L’Italia appoggia le condizioni di Kiev, che chiede di modificare il piano presentato da Donald Trump. Per il governo italiano ogni accordo deve portare a una “pace giusta” e non a una “resa”, con l’Ucraina che deve essere l’unica a decidere sulle condizioni e sui propri territori. Per Meloni è necessario lavorare sulla proposta esistente anziché elaborare una totale controproposta europea. La premier ha confermato di aver trovato la “disponibilità” del presidente americano a modifiche, puntando a definire garanzie di sicurezza “robuste, credibili ed efficaci” per tutta l’Europa.

USTICA, APPELLO OPPOSIZIONI AI GIUDICI: “NON SI ARCHIVI”

Un appello alla magistratura affinché non si archivi l’ultimo procedimento penale ancora aperto sulla strage di Ustica. A chiederlo sono tutte le opposizioni in una conferenza stampa alla Camera assieme alla presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime, Daria Bonfietti, a due giorni dalla decisione del Gip, attesa il 26 novembre, sulla richiesta di archiviazione delle 450 pagine depositata a marzo 2025 dai magistrati della Procura di Roma. Pd, M5s, Avs, Azione e Iv lanciano anche un appello al governo affinché faccia pressione su Francia e Stati Uniti a fornire le informazioni in loro possesso su quanto accaduto il 27 giugno del 1980.

FEMMINICIDI, UNA PANCHINA ROSSA DA FIOM, FIM E UILM

Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i metalmeccanici battezzano la loro panchina rossa. Fiom, Fim e Uilm l’hanno inaugurata di fronte alla loro sede nazionale a Roma. Le tute blu sottolineano che anche il contratto di lavoro, sottoscritto sabato dopo 40 ore di sciopero con un aumento medio di 205 euro, è strumento di questa lotta. Il segretario Uilm, Rocco Palombella, ricorda che sono stati inseriti “elementi fondamentali di tutela e prevenzione”. Per il leader della Fim Ferdinando Uliano “è fondamentale agire sulla formazione”. Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom, spiega: “Dalla fabbrica abbiamo scelto di aprire una porta per strumenti concreti alle donne vittime di violenza”.

