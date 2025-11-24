lunedì 24 Novembre 2025

VIDEO | Il trombettista Fresu suona al funerale di Ornella Vanoni: il suo ultimo saluto

La richiesta, ha raccontato il musicista gli era stata fatta dalla stessa Vanoni nel maggio del 2020

Data pubblicazione: 24-11-2025 ore 17:01

ROMA – “Ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”. E proprio il trombettista sardo, amico di lunga data di Ornella Vanoni, le ha dato l’estremo saluto nella chiesa di San Marco in Brera (Milano) dove si sono svolti i funerali dell’artista deceduta venerdì scorso. La richiesta, ha raccontato il musicista, intervistato all’uscita camera ardente, gli era stata fatta dalla stessa Vanoni nel maggio del 2020.

Fresu arrivato lentamente dal fondo della navata della Chiesa ha suonato alcune note de L’appuntamento e Senza fine, due delle canzoni iconiche della ‘signora della musica italiana’.

