Strappate e buttate nel fiume le opere di Anarkikka contro la violenza sulle donne: cosa è successo

VENEZIA – Cgil, Cisl e Uil del Veneto condannano “con forza” l’atto di vandalismo che ha colpito la scorsa notte a Feltre le opere di Anarkikka dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne. “Strappare e gettare nel fiume i pannelli della mostra è un grave gesto di inciviltà e un’offesa alla memoria delle vittime di femminicidio. Non può esserci nessuna giustificazione o attenuante, perché azioni come queste -se non respinte con decisione- aprono la strada ad una degenerazione dei comportamenti. Si è trattato – sottolineano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Veneto, Tiziana Basso, Massimiliano Paglini e Roberto Toigo- di un ignobile atto vandalico, incivile e antidemocratico, che ferisce duramente tutta la comunità e ribadisce ancor di più la necessità di proseguire sulla strada della lotta contro la violenza sulle donne e, al contempo, dell’educazione a una cultura del rispetto e della parità di genere. Una strada ancora lunga che chiede l’impegno di ciascuno per il proprio ruolo e in ogni gesto quotidiano”.

Questo episodio, accaduto proprio alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “conferma la necessità di portare avanti azioni di lotta e contrasto a una cultura violenta e patriarcale in ogni ambito della vita sociale e culturale”. E domani Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza Duomo a Belluno, davanti alla Prefettura, alle 11.30, per animare il flash mob dal titolo “Mai più donne a terra, mai più violenza”. L’iniziativa sarà accompagnata proprio dalle opere di Stefania Spaniò, in arte Anarkikka, illustratrice e vignettista, attivista femminista, negli ultimi dieci anni ha “disescritto” (neologismo che le ha regalato la linguista Vera Gheno), con un’ironia particolare e forte capacità di sintesi, la realtà della vita delle donne nel nostro Paese.

Durante il flash mob di domani a Belluno, dalle 11.30 alle 13, si alterneranno gli interventi delle segreterie regionali dei tre sindacati confederali, “per ribadire che la violenza non è mai accettabile“. Cgil, Cisl e Uil “invitano tutte le cittadine e i cittadini a partecipare e a unirsi a loro in questo momento di necessaria mobilitazione”.

CISL: “GESTO ODIOSO CONTRO ARTISTA SIMBOLO”

Ferma condanna della Cisl Belluno Treviso al danneggiamento dei pannelli della mostra di Anarkikka allestita a Feltre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Un gesto odioso che va a colpire le opere di un’artista simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne– sottolinea il segretario generale della Cisl Belluno Treviso Francesco Orrù- a poche ore dalla ricorrenza del 25 novembre, il che rende l’atto ancora più vile. Esprimiamo piena solidarietà agli organizzatori dell’evento e all’artista e ricordiamo a questi vandali che i loro gesti rafforzano ancora di più l’impegno nostro e di tutti per mantenere accesi i riflettori sulla violenza di genere, per diffondere i valori del rispetto e della dignità, per costruire una reale cultura del dialogo e della responsabilità”.