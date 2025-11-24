Torre dei Conti non sarà demolita. “La struttura non è integra ma è governabile”

ROMA – “Non ci sarà demolizione integrale della Torre dei Conti”. Così il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo, nel corso della riunione odierna dedicata al recupero della Torre dei Conti.

“La struttura non è integra. I comportamenti delle murature possono anche essere imprevedibili, tuttavia penso che l’esame fatto immediatamente dopo il crollo del 3 novembre in qualche misura ci ha resi più ottimisti sulla possibilità di preservare la struttura. La situazione sembra governabile. Non è mai stata ipotizzata la possibilità di una demolizione dell’edificio”, ha detto il sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali di Roma, Claudio Parisi Presicce, nel corso della riunione della commissione capitolina.



“Il tavolo di coordinamento ha elaborato le prime linee guide per la messa in sicurezza dell’edificio. Siamo ancora in una fase estremamente delicata e permangono sulla struttura elementi di instabilità che devono essere al più presto stabilizzati. Nella torre sono presenti notevoli quantità di macerie che con la pioggia si appesantiscono. Saranno usate fasciature con nastri fibro-rinforzati”, dice il vice Dg della sezione territorio del Campidoglio, Roberto Botta.