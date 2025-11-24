lunedì 24 Novembre 2025

Salvini lancia il Remigration summit, Sala contesta: “Sui rimpatri ha fatto poco”, il leader della Lega: “Lui chiacchiera, io rischio il carcere”

Botta e risposta tra il sindaco di Milano e il vicepremier sull'evento annunciato a piazza Duomo

di Nicola MenteData pubblicazione: 24-11-2025 ore 12:28Ultimo aggiornamento: 24-11-2025 ore 12:28

MILANO – A margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, Giuseppe Sala critica la linea della Lega sui rimpatri e la distanza tra slogan e risultati. Il sindaco osserva che “Salvini vuole fare un Remigration summit in piazza Duomo”, ricordando che “nel 2018 Salvini aveva detto che bisognava fare 600.000 rimpatri”. Sala indica i numeri effettivi: “Ne facciamo 5.000 all’anno di cui 500 da Milano. E adesso ci inventiamo il Remigration summit?”. Aggiunge che “parte significativa del mondo politico strumentalizza e non fa un tubo” e chiude: “Salvini in otto anni non è riuscito a spostare i dati sui rimpatri. Ci sarà un motivo”.

SALVINI: SALA? LUI CHIACCHIERA, IO RISCHIO IL CARCERE

Matteo Salvini ha replicato alle parole del sindaco Giuseppe Sala sul progetto di un Remigration Summit. Il vicepremier a margine di Direzione Nord ha ricordato che “io vado a processo l’11 dicembre in Corte di Cassazione perché ho bloccato gli sbarchi degli immigrati irregolari in Italia. Io penso che il sindaco di Milano l’11 dicembre starà tranquillo a casa sua o in ufficio: quindi c’è una grande differenza fra chi chiacchiera e chi per aver contrastato l’immigrazione illegale, rischia sei anni di carcere”. Salvini ha poi aggiunto un augurio e una provocazione: “Quindi auguro un Natale sereno al sindaco Sala. Non mi interessa rispondere alle critiche o alle polemiche se vorrà accompagnarmi in Corte di Cassazione a processo giovedì 11 dicembre. Perché io per fermare l’immigrazione clandestina, a differenza sua, ho agito”.

Leggi anche

L’addio ad Ornella Vanoni, un cuscino di rose gialle da “Gino”: cosa significano

di Cristina Rossi

VIDEO| Il vestito di Dior, la bara che ‘costa poco’ e la tromba di Fresu: oggi l’ultimo saluto a Ornella Vanoni

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»