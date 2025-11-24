L’addio ad Ornella Vanoni, un cuscino di rose gialle da “Gino”: cosa significano

MILANO – “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce”: con questa frase Ornella Vanoni dichiarava tutto il suo amore per il colore preferito. Era la presentazione della copertina di Unica, album di inediti uscito nel 2021, e non stupisce che oggi, giorno del suo ‘ultimo concerto’ al mondo, il suo feretro sia circondato da infiniti fiori gialli.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Il vestito di Dior, la bara che ‘costa poco’ e la tromba di Fresu: oggi l’ultimo saluto a Ornella Vanoni

LEGGI ANCHE: A Che tempo che fa l’omaggio a Ornella Vanoni: la commozione di Fabio Fazio e Michele Serra

LE ROSE DAL COLORE PREFERITO DELLA CANTANTE

Tra loro, da questa mattina, spicca un grande cuscino di rose gialle adagiato accanto alla bara della cantante. Ad avvolgerlo un nastro verde con un solo nome sopra: Gino. Non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni: è l’omaggio alla cantante dell’uomo con cui è stata legata artisticamente e sentimentalmente in una parte importante della sua vita, Gino Paolo. Il cantautore ha scelto le rose gialle, come il colore da lei preferito, per farle arrivare alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro Grassi di Milano.

Insieme al cuscino di rose gialle, c’è anche un’altra composizione di fiori, bianchi però, con la scritta “Famiglia Paoli”.

IL SIGNIFICATO? GELOSIA, AMICIZIA, MA ANCHE AMORE PLATONICO ETERNO

Le rose gialle però sono il dono che l’autore di “Senza fine” ha voluto fare personalmente alla diva. Forse anche perché i significati delle rose gialle sono tantissimi nel linguaggio dei fiori. I più comuni possono essere quello della gelosia in amore o dell’amicizia. Ma regalare un bouquet di rose gialle, in particolare nella cultura orientale, in realtà può significare i verità anche amore platonico e un sentimento romantico eterno.