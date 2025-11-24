Le previsioni meteo di lunedì 24 novembre 2025

(fonte: Ilmeteo.it)

ROMA – Perturbazione atlantica. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di maltempo al Nord, in Umbria e sulle Tirreniche centro meridionali. Sono attese piogge a tratti abbondanti sulle regioni tirreniche e nevicate deboli sulle Alpi e sulle Prealpi, al mattino a quote collinari al Nordovest. Venti forti di Libeccio e Scirocco, mari molto mossi.

NORD

Le nostre regioni sono attraversate da una perturbazione, pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni generalmente deboli e che assumeranno carattere nevoso a quote collinari. I venti soffieranno con moderate intensità da Libeccio e Scirocco di conseguenza i mari risulteranno mossi o anche molto mossi. Temperature invariate. Temperature: valori massimi attesi tra i 4-5°C di tante città e gli 11-12°C di Trieste e Genova.

CENTRO E SARDEGNA

Un’intensa perturbazione transita sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con piogge intense e locali nubifragi. Nevicate abbondanti sopra i 1800 metri. Instabile sulle zone interne delle regioni adriatiche, nubi sparse sulle rispettive coste. Venti forti di Libeccio e Scirocco, mari mossi o molto mossi. Temperature: valori massimi compresi tra i 9°C di Campobasso e l’Aquila, i 12-14°C delle città peninsulari e i 18°C di Cagliari.

SUD E SICILIA

Tempo in parziale peggioramento sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un graduale, ma via via più forte peggioramento del tempo sulla Campania dove si abbatteranno piogge anche forti specie lungo le coste a partire dal pomeriggio e sera. Rovesci attesi anche sulla Calabria tirrenica settentrionale. Altrove avremo un cielo con nubi irregolari, ma scarse piogge. Venti forti. Temperature: valori massimi attesi tra gli 11°C di Potenza e i 15-18°C delle altre città