Perché il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne?

ROMA – Il 25 novembre si celebra la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. In pochi sanno che l’Onu nel 1993 scelse questa data perché, nel 1960, in Repubblica Domenicana fu il giorno in cui vennero uccise tre sorelle coraggiose Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal per aver combattuto il regime autoritario di Rafael Trujillo.

LA STORIA DELLE SORELLE MIRABAL

Minerva Mirabal, appartenente a una famiglia altolocata e donna di grande bellezza, fu vittima diretta delle molestie del leader dominicano, che si infatuò di lei. Ma più lei lo rifiutava più diventava un’ossessione per Trujillo. Minerva non si piegò mai a quelle avances e combatté ogni altro abuso. Con il marito Manolo Tavárez Justo, fondò il gruppo rivoluzionario ’14 de Junio’ e con le sorelle cercò di porre fine alla dittatura. Il nome in codice scelto dalle donne per svolgere le loro attività clandestine fu “mariposas”, in italiano “farfalle”, e il loro ruolo fu così decisivo che un giorno il leader arrivò a dichiarare pubblicamente: “Ho solo due problemi: la Chiesa cattolica e le sorelle Mirabal. Va risolto”. Dopo quel discorso, il 25 novembre del 1960, tre delle quattro sorelle Mirabal morirono e la ricostruzione degli eventi dimostrò che Trujillo aveva progettato tutto: uomini armati picchiarono, torturarono, violentarono e uccisero le tre donne a sangue freddo lungo un’isolata strada di montagna, simulando poi un incidente automobilistico. Un assassinio che provocò un’enorme indignazione nel Paese, risvegliò le coscienze della popolazione e accelerò la fine della dittatura, che cadde di lì a pochi mesi con la condanna a morte di Trujillo.

LA DECISIONE DELL’ONU E IL SIMBOLO DELLA GIORNATA

Nel 1993 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione per l’eliminazione della violenza contro le donne ufficializzando la data scelta dalle attiviste latinoamericane. In Italia il colore scelto per la giornata è il rosso, il simbolo scarpe rosse da donna a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. L’idea è nata da un’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet, ‘Zapatos Rojos’, realizzata nel 2009 ispirata all’omicidio della sorella per mano del marito.