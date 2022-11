Gigi D’Agostino torna a sorridere sui social dopo mesi di assenza

ROMA – Gigi D’Agostino torna dopo mesi di assenza sui social e lo fa postando sui suoi profili Facebook ed Instagram un selfie che lo ritrae sorridente con cappello, occhiali e sullo sfondo il mare. Un ritratto ben diverso da quello, datato 15 gennaio 2022, in cui il noto dj e produttore discografico camminava con deambulatore, dopo che aveva reso nota la sua malattia.

“Un grave male mi ha colpito in modo aggressivo e mi tormenta– aveva fatto sapere- Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza”. A pochi minuti dalla pubblicazione della sua foto, sono già migliaia i commenti e gli incoraggiamenti per il musicista da parte dei suoi numerosi fans. Gigi D’Agostino (noto anche come ‘Gigi Dag’), pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino, è nato a Torino il 17 dicembre 1967, ed è autore di musica dance fra gli anni 1990 e 2000. Tra le sue tracce, celeberrime, ci sono ‘Amour Toujours’, ‘Another Way’, ‘Bla Bla Bla’, fino ad arrivare a ‘The Riddle’ e agli album più recenti con la nascita di un nuovo stile musicale da lui fondato, il ‘Lento Violento’.

