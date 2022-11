Un Osservatorio sulle norme contro il femminicidio, Nordio: “Ancora una piaga”

ROMA – I femminicidi sono “una piaga” in Italia, il ministero della Giustizia “darà un contributo con l’Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica” per lavorare sulla “prevenzione”. Lo annuncia il ministro Carlo Nordio alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 Novembre.

LA PREVENZIONE DEI REATI

“Perché si ripetono ancora così tanti femminicidi, nonostante gli sforzi per contrastarli? – si chiede il Guardasigilli – La violenza di genere è una piaga e una vergogna per ciascuno di noi. Come Ministro della Giustizia, è mio dovere interrogarmi sull’efficacia delle norme esistenti e sulla loro concreta applicazione. Un contributo arriverà dall’Osservatorio permanente, creato al Ministero con un obiettivo soprattutto: contribuire alla prevenzione dei reati, come chiede la Convenzione di Istanbul. Sarà uno strumento prezioso, per far emergere criticità, buone prassi e modelli organizzativi diffusi negli Uffici giudiziari”. Nordio sottolinea: “La cronaca quotidiana ci conferma drammaticamente che troppo spesso le norme da sole non bastano ad evitare una escalation di violenza fino al femminicidio, ma capire se e cosa non funziona è il nostro obiettivo e il nostro dovere”.

L’OSSERVATORIO E IL TEAM DI ESPERTI

A presiedere l’Osservatorio in Via Arenula, sede del ministero, ci sarà Maria Rosaria Covelli, capo dell’Ispettorato Generale del Ministero; tra i componenti, per il Ministero della Giustizia, il Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio Legislativo; i Capi e vice Capi dei Dipartimenti del Ministero; e poi rappresentanti della Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, e ancora altri magistrati, avvocati, docenti universitari e altre figure professionali, che da prospettive diverse approfondiscono il tema. Compito di questo gruppo di lavoro – che avrà un dialogo costante con il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura – è creare un’interlocuzione proficua con gli Uffici giudiziari, per monitorare il fenomeno della violenza di genere anche attraverso l’estrazione di dati giudiziari e statistici, per proporre soluzioni alle eventuali criticità riscontrate e formulare, ove necessario, proposte normative volte ad una sempre maggiore consapevolezza degli strumenti idonei a contrastare validamente il fenomeno.

