REGGIO CALABRIA – Ammonta a 3 miliardi di euro il finanziamento pluriennale per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della Strada Statale Jonica 106, nel tratto ricadente in Calabria. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture guidato dal ministro Matteo Salvini, secondo cui si tratta di “finanziamenti ad hoc per alcune opere rilevanti”.

