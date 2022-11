Il Pd in cerca d’autore, per il Comitato si affida agli scrittori Ardone e De Giovanni

ROMA – Ci sono anche lo scrittore Maurizio De Giovanni e la scrittrice Viola Ardone nel comitato costituente del Pd. L’organismo sarà composto da 40 membri, più gli invitati, formato per un terzo da personalità esterne al partito, per un terzo da parlamentari e per un terzo da amministratori locali. In totale 87 persone. Tra gli altri esterni ci saranno il professor Mauro Magatti e la sociologa Chiara Saraceno, l’ex ministro Enrico Giovannini. L’ex senatrice e ora vicepresidente Anpi Albertina Soliani. Tra i politici Susanna Camusso. Il comitato e i lavori della costituente sono aperti anche a Demos e Articolo 1. A differenza che in passato, quando il comitato fondatore del Pd, il comitato dei 45 era costituito solo da ‘padri nobili’, questa volta ci sono anche diversi giovani esponenti. A cominciare da Brando Benifei, capogruppo al parlamentare europeo e promotore di Coraggio Pd, Simone Romagnoli, Presidente dei Giovani delle Acli, Caterina Cerroni Segretaria dei Giovani Democratici.

Qui tutti i nomi del Comitato costituente.

