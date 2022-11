Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser futuri sposi a ‘Ex on the beach’: “Sull’isola con i nostri ex scapperemo”

ROMA – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano alla conduzione di ‘Ex on the Beach Italia’, la versione italiana del franchise di MTV (prodotta da Fremantle) che debutta in esclusiva dal 30 novembre su Paramount+, ogni mercoledì con due nuovi episodi a settimana.

Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza da sogno verso Tierra Bomba, una meravigliosa isola colombiana al largo della costa di Cartagena de Indias per vivere un’avventura indimenticabile, conoscersi meglio e magari trovare l’amore. Non sanno però che ogni giorno dalla spiaggia spunterà uno dei loro ex, a rovinare il divertimento! Oltre alla nuova splendida location, tra le tante novità letteralmente mozzafiato di questa edizione, anche un ‘tablet del terrore’ sempre più ‘cattivo’!

Alla conduzione del programma due che nella vita non sono di certo ex ma, al contrario, una coppia innamoratissima: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Che sia di buon auspicio anche per i concorrenti?

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it