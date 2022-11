Sonego vince, Musetti no: Italia-Usa sarà decisa dal doppio

(Foto Credits Federtennis – Giampiero Sposito)

ROMA – Un Lorenzo vince, un Lorenzo perde. Musetti non replica l’impresa di Sonego e Italia-Usa di Coppa Davis sarà decisa dal doppio di Bolelli e Fognini. Alle Finals di Malaga per la prima volta in questa edizione si arriva all’atto finale decisivo. Sonego aveva battuto il numero 19 al mondo Frances Tiafoe nella prima partita, in due set: 6-3, 7-6. Musetti non è riuscito a completare l’impresa, sconfitto dal semifinalista alle Atp Finals di Torino Taylor Fritz con lo stesso risultato invertito: 7-6, 6-3.

Sonego si conferma “giocatore da Davis”, di quelli che si esaltano per contesto. Gioca la miglior partita di un anno complicatissimo, probabilmente una delle migliori tre della sua intera carriera. Serve benissimo, non soffre i momenti complicati. Musetti ha retto un set alla pari con uno dei giocatori più in forma di questa parte finale di stagione.

Ora tocca dunque al doppio: Simone Bolelli e Fabio Fognini contro Tommy Paul e Jack Sock.

