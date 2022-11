Video |Federico Fashion Style in lacrime per la figlia: “Voglio solo il suo amore”

ROMA – Periodo drammatico per Federico Fashion Style. L’imprenditore e parrucchiere dei vip, sta infatti attraversando un momento molto duro legato alla sua vita privata. Dopo l’annuncio della separazione dalla compagna Letizia Porcu, stanno venendo a galla tutte le problematiche e le difficoltà derivanti dalla rottura, in primis quello della gestione della piccola Sophie, la loro bambina.

Accusato negli ultimi giorni di avere una vita parallela, Federico Fashion Style ha deciso di affidare ai social la propria verità, smentendo in primis le voci sul suo conto e raccontando ai follower la reale situazione. In lacrime e in preda alla disperazione, il parrucchiere dei vip ha spiegato che la compagna gli permette di sentire la figlia solo due volte al giorno. “Sto male- spiega nelle storie- perché io lavoro tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia. Sapete benissimo che è la cosa che amo di più nella mia vita. La madre ha deciso, senza nessuna regola dettata da nessuno, che io mia figlia la posso sentire alle 07:30 di mattina e alle 09:00 di sera. Sto male. Mi tremano le mani. E devo sentire servizi tv che parlano della mia vita parallela: ma quale vita parallela!”.

Sulla compagna Letizia poi, Federico Fashion Style ha detto: “Lei fa del male a me, perché lei ha la bambina e io sono fuori per lavoro, se non fossi fuori per lavoro, mia figlia starebbe sempre e solo con me. Quando devo andare via, mia figlia si mette la colla dei disegnini e mi dice: ‘Papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Voi non avete idea di cosa sto passando io, per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio, ci sarà giustizia. Io voglio solo l’amore di mia figlia”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it