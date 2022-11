È Matteo Bassetti il primo medico ‘influencer’ sui social

ROMA – È l’infettivologo Matteo Bassetti il primo medico ‘influencer’ sui social. A rivelarlo un’indagine condotta da Sensemakers e ComScore Italia sulla figura del med-influencer (cioè il medico che comunica sui social) nata con la pandemia, presentata durante il talk ‘Dott. Google e gli altri: come si informano gli italiani‘, nono webinar promosso e organizzato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica sostenuto da Novartis.

Nella classifica, si vede che tra maggio e settembre 2022 al primo posto c’è appunto Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, con 263mila interazioni. Segue la nutrizionista Silene Pretto, con 150-200mila interazioni (precedentemente al terzo posto), che contende la seconda posizione a Monica Calcagni, ginecologa molto attiva su Tik Tok.

“Essere una guida per i tanti cittadini assetati di scienza mi inorgoglisce molto- commenta Bassetti interpellato dalla Dire- È bello poter guidare la gente in questo mondo fantastico. Ed è bellissimo che così tanta gente mi segua con costanza e rispetto”. La divulgazione scientifica sui social, secondo l’infettivologo, è “fondamentale in un mondo (quello della rete) senza filtri e carico di improvvisati e di fake news”. Tra le tante interazioni ci saranno “sicuramente anche i soliti cretini– aggiunge Bassetti- ma sono certamente una minoranza trascurabile”.

