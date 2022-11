“A scuola si gela”, studenti del Gobetti in sciopero a Genova

GENOVA – Caloriferi spenti nella succursale di via Spataro, a Sampierdarena: gli studenti del liceo Gobetti di Genova, stamattina, scioperano per freddo. “Di tre plessi solo in due lasciano i caloriferi accesi tutta la mattina mentre in via Spataro li tengono accesi fino alle 9.30 e nelle classi si muore di freddo– denunciano i ragazzi- in alcune classi si sono addirittura ammalati perché è troppo freddo nell’istituto. Nei corridoi e nei bagni non li accendono proprio e spesso il personale scolastisco è obbligato a lavorare con una temperatura che è al di sotto dei 18 gradi“.

Per questo, spiegano gli studenti, “stamattina al presidio davanti al Gobetti Spataro ci sono gli studenti di tutti e tre i plessi, in solidarietà con la succursale Spataro. Il nostro obbiettivo è chiedere ascolto alla preside, che sicuramente sarà dalla nostra parte. Noi studenti non abbiamo intenzione di pagare il rincaro bollette, dopo tutte le rette che paghiamo, non abbiamo intenzione di subire passivamente questa crisi energetica né tanto meno di fare lezione in congelatori“.

