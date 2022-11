Suor Giorgia e gli ultimi: il murales nel centro storico di Roma

(Foto da Instagram)

ROMA – La Premier Giorgia Meloni con l’abito talare, sorridente, con in braccio un bimbo africano. L’immagine che rievoca le classiche Madonne con Bambino dell’iconografia cristiana è apparsa in pieno centro storico a Roma. L’autore è Tvboy che all’immagine apparsa sui muri della Capitale ha aggiunto un commento sui social: “Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questo. Mc12,29-31).

E al Vangelo secondo Marco si è affidato lo street artist che con le sue opere ha sempre ‘scioccato’ e comunicato qualcosa. Questa volta protagonista della provocazione sono i flussi migratori (come si evince dagli hashtag usati a corredo del post Instagram: #Amore #Aiuto #Deboli #Ultimi #Umili #Chiesa #Umanità #Cristianità #Italia) e l’umanità con cui dovrebbero essere gestiti. Il posto dell’opera muraria non è ancora stata rivelato per evitare la censura come successo in altre occasioni.

