Naufragio nel Canale della Manica, oltre 20 i migranti che hanno perso la vita

ROMA – Oltre 20 persone sono morte in un naufragio nel Canale della Manica, a largo di Calais, mentre cercavano di raggiungere la Gran Bretagna dalla Francia. A riferire dell’episodio sono stati oggi responsabili di polizia. Il primo ministro francese, Jean Castex, ha denunciato “una tragedia” dovuta all’attività di “trafficanti criminali”. Sulle coste inglesi, nei pressi di Dover, erano giunti in un solo giorno oltre mille migranti. Gli arrivi segnalati quest’anno in Gran Bretagna via mare sono già stati tre volte superiori rispetto a quelli del 2020.