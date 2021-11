Gualtieri: “Roma-Lido passerà ogni sei minuti, andremo veloci”

ROMA – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, promette la Roma-Lido con frequenza dei treni ogni sei minuti. Lo ha detto oggi in occasione del Uil tour 2021 che questa mattina ha fatto tappa ad Ostia. “Le priorità su Ostia? Incontreremo gli operatori per definire insieme la strategia di rilancio del nostro mare, a partire dalla qualità ambientale e degli insediamenti. C’è l’autonomia rafforzata per il X Municipio e il tema della ‘Metro-mare’- spiega il sindaco-. Su questa accelereremo, portando la nuova Roma-Lido a 6 minuti. Questo però richiede del tempo e ora la competenza passa anche alla Regione Lazio. Ma noi faremo di tutto affinché venga rispettato il cronoprogramma e quindi che dal 2023 ci sia un degno collegamento tra Roma e Ostia”.