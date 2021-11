Montagna, troppo caldo in Valle D’Aosta: slittano le aperture degli impianti di sci

AOSTA – Slittano a venerdì 3 dicembre le aperture degli impianti di Courmayeur e di Pila: le due stazioni avevano previsto di aprire i cancelletti già questo weekend -con la prima giornata di sci fissata per sabato 27 novembre- ma le temperature troppo elevate delle scorse settimane hanno rallentato le operazioni di innevamento delle piste.

“Le condizioni d’innevamento non ci permettono di aprire questo weekend ma, confidando nell’abbassamento delle temperature ed in qualche nevicata, ci stiamo preparando per l’apertura venerdì 3 dicembre”, scrive la Coumayeur Mont-Blanc Funivie spa in un post su Facebook, ricordando che gli skipass stagionali possono essere acquistati online sul sito internet oppure sull’app e saranno recapitati direttamente a casa.

“Incrociamo le dita e ci prepariamo per l’apertura venerdì 3 dicembre”, è invece il messaggio che la Pila spa affida ai social. Condizioni di innevamento permettendo, il 3 dicembre segnerà anche l’inizio della stagione nel comprensorio Monterosa ski 3 valli.