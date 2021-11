Franco: “Chiuderemo il 2021 con Pil al 6,2 o 6,3%, migliorerà anche il debito”

ROMA – “Nella Nadef avevamo indicato una previsione di pil del 6% quest’anno, è probabile che chiuderemo l’anno con un numero leggermente superiore, di un paio o tre decimi superiori” visto che la crescita acquisita è già al 6,1%. Lo dice il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio. “Anche il quadro di finanza pubblica sarà leggermente migliore, questo ci potrebbe consentire di chiudere con una flessione del rapporto debito pil un po’ più accentuata”, aggiunge.

FRANCO: “TAGLIO TASSE PER SOSTENERE FAMIGLIE E COMPETITIVITÀ“

“È importante che questi fondi (gli 8 miliardi per il calo delle tasse, ndr) vengano utilizzati per sostenere le famiglie e la nostra competitività ed è importante che questi interventi siano coerenti con i principi e con quello che si farà con la legge delega sul fisco”, spiega il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio.

FRANCO: “11,5 MLD DI BONUS CASA QUEST’ANNO, 30 MLD IN FUTURO”

“Discutiamo degli 8 miliardi sul fisco che sono tanti, ma teniamo conto che i contribuenti quest’anno scaricheranno oltre 11 miliardi di lavori edilizi fatti negli anni scorsi. Poi ci sono i lavori di quest’anno che costeranno 25,5 miliardi sugli anni futuri. Con questa legge aggiungiamo altri 30 miliardi per i lavori che verranno fatti in futuro“.