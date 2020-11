Allagamenti a Palermo per il maltempo, vigili del fuoco in azione con le idrovore

PALERMO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, impegnati per diversi allagamenti in varie zone del capoluogo dopo la forte pioggia caduta sulla città nel corso della notte. Le squadre hanno operato con le idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilita’ nella borgata di Partanna Mondello, in viale Regione Siciliana, in via Perpignano e via Imera. Vigili del fuoco in azione anche in provincia: a Carini, Isola delle Femmine e Altofonte.