sabato 24 Ottobre 2026

VIDEO | Mentana spiazza tutti e annuncia: “Lascio La7, il 23 dicembre il mio ultimo tg”

A sorpresa, il giornalista Enrico Mentana ha annunciato l'addio al tg di La 7. L'ultimo giorno in conduzione sarà il 23 dicembre

di Marcella PirettiData pubblicazione: 24-10-2026 ore 22:29Ultimo aggiornamento: 24-10-2026 ore 22:37

ROMA – “Voglio darvi una notizia, che lascio il 23 il Tg di La7, visto che se ne parla tanto”. L’annuncio con un pizzico di ironia di Enrico Mentana arriva dal palco del premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’ ad Alessandria e spiazza tutti: il giornalista, negli ultimissimi istanti della serata prima di congedarsi, ufficializza l’addio al telegiornale che dirige dal 2010. Il video è sul sito del Premio Marchiaro, che ha documentato in diretta l’evento. L’annuncio arriva dopo 2 ore e 10 minuti dall’inizio della serata.

“VOGLIO PASSARE IL NATALE IN FAMIGLIA”

“Il 23 dicembre saluto. Voglio passare il natale in famiglia“, ha tentato di sdrammatizzare Mentana. Per vederti dove? Gli chiedono. “Qui, al premio, l’anno prossimo”. Si era parlato di un ritorno a Mediaset? Ma Mentana l’incontro ad Alessandria finisce e Mentana lascia tutti col dubbio.

Leggi anche

VIDEO | A Bologna una ragazza affronta un agente: “Vuoi picchiarmi? Potrei essere tua figlia”

di Maurizio Papa

Quando Youssef Siher diceva: “Il Comune di Milano stoppi il gemellaggio con Tel Aviv”

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia