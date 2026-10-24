VIDEO | Mentana spiazza tutti e annuncia: “Lascio La7, il 23 dicembre il mio ultimo tg”

ROMA – “Voglio darvi una notizia, che lascio il 23 il Tg di La7, visto che se ne parla tanto”. L’annuncio con un pizzico di ironia di Enrico Mentana arriva dal palco del premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’ ad Alessandria e spiazza tutti: il giornalista, negli ultimissimi istanti della serata prima di congedarsi, ufficializza l’addio al telegiornale che dirige dal 2010. Il video è sul sito del Premio Marchiaro, che ha documentato in diretta l’evento. L’annuncio arriva dopo 2 ore e 10 minuti dall’inizio della serata.

“VOGLIO PASSARE IL NATALE IN FAMIGLIA”

“Il 23 dicembre saluto. Voglio passare il natale in famiglia“, ha tentato di sdrammatizzare Mentana. Per vederti dove? Gli chiedono. “Qui, al premio, l’anno prossimo”. Si era parlato di un ritorno a Mediaset? Ma Mentana l’incontro ad Alessandria finisce e Mentana lascia tutti col dubbio.